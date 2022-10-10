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Ру Тат
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Политика
10 октября 2022  20:44

Российские СМИ сообщили о взрывах в Джанкое

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В крымском городе Джанкое прогремели взрывы, сообщает портал «Вести Крым» со ссылкой на очевидцев. 

«По словам местных жителей, в некоторых домах в окнах задрожали стекла. По неофициальным данным, над городом сбит беспилотник», — отмечает издание.

Телеканал RT в своем Telegram-канале, ссылаясь на местные паблики в социальных сетях, информирует, что в Джанкое сработала система противовоздушной обороны и осколки попали в дом. «Сообщается, что пострадала девочка», — утверждается в сообщении.

В свою очередь Telegram-каналы Mash и Baza пишут, что взрыв прогремел в районе Садовой улицы. В результате была ранена в плечо 11-летняя девочка. По информации Baza, ребенок госпитализирован.

Министерство обороны России и власти Крыма официально не рассказывали о каких-либо взрывах в Джанкое.

#спецоперация на Украине #Крым
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