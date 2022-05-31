Российские следователи обнаружили на «Азовстали» самодельные взрывные устройства

Сотрудники СК РФ нашли коробку с самодельными взрывными устройствами в расположении украинских боевиков на территории завода «Азовсталь», сообщает РИА Новости.

Предполагается, что эти устройства диверсионно-разведывательные группы Украины планировали применить в Мариуполе. Эту теорию специалисты объяснили тем, что для минирования коридоров и помещений завода у украинских боевиков имеются все возможные заградительные взрывные устройства, поэтому изготовление самодельных не имело смысла.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Бои за Мариуполь начались 7 марта. Наиболее ожесточенными они стали в районе «Азовстали», где укрепились части украинского военизированного объединения «Азов».

26 мая Верховный суд РФ принял решение о переносе на 29 июня рассмотрения требования Генпрокуратуры о признании объединения «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России.