Российские школьники взяли 64 золота на международных олимпиадах

Фото: официальный канал Правительства РФ в МАКС

С начала 2026 года национальные сборные российских школьников показали высокие результаты на международных предметных олимпиадах. Учащиеся из России также становятся абсолютными победителями международных олимпиад. Об этом сообщает официальный канал Правительства РФ в МАКС.

Промежуточные итоги участия российских школьников в международных олимпиадах представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В этом году российские школьники уже принесли стране 91 медаль, среди которых 64 золотые, 26 серебряных и 1 бронзовая. Из них 31 награда получена на олимпиадах из категории «основных» – наиболее серьезных интеллектуальных соревнованиях.

«Это вершины мирового уровня. Наш Президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что «лидерские амбиции молодых исследователей – одно из важнейших условий научного и технологического превосходства России». Именно упорный труд ребят, профессионализм педагогов и поддержка родителей помогают прокладывать путь от интереса к предмету к ярким победам, открытиям и настоящим прорывам», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Подготовка российских сборных к интеллектуальным турнирам проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году российские школьники приняли участие в 6 основных и 8 промежуточных интеллектуальных состязаниях.

«Каждый из ребят вернулся с медалью. Ежегодно наши школьники подтверждают высокий уровень российского образования на международных интеллектуальных состязаниях. В этом году наши команды продолжают серию побед. 60 медалей только на промежуточных международных предметных олимпиадах – это не только показатель таланта и трудолюбия самих ребят, но и свидетельство качественной работы их наставников», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В состав команд, выступивших на состязаниях, вошли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Волгоградской, Самарской, Челябинской, Калининградской, Нижегородской и Липецкой областей, Татарстана, Удмуртии, Мордовии, федеральной территории «Сириус», Краснодарского края.

Олимпиадный сезон 2026 года завершится в декабре участием российской сборной в 23-й Международной естественно-научной олимпиаде для юниоров.