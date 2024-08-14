Российские школьники выиграли первую Международную олимпиаду по ИИ

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Сборная России выиграла первую Международную олимпиаду по искусственному интеллекту (IOAI) — школьники показали лучший результат в научном туре конкурса, а в практическом этапе получили серебро и стали первой по сумме баллов за оба тура. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

«Золотые медали, завоеванные вами, — это не просто награды, это подтверждение вашего исключительного таланта, упорства и глубоких знаний в области искусственного интеллекта. Вы доказали себе и всему миру, что Россия в надежных руках будущего поколения, готового решать самые сложные задачи и открывать новые горизонты в сфере технологий», — поздравил ребят вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада прошла с 9 по 14 августа в Болгарии. Помимо сборной России, в финале приняли участие школьники из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США.

Золото завоевали учащиеся и выпускники московской школы «Летово» Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко, Анастасия Гайнуллина.