Российские школьники узнают о кибератаках из комиксов

«Уроки цифры», которые проходят в эти дни в российских школах, призваны в игровой форме познакомить детей с финансовой грамотностью и безопасностью. Интерактивные уроки представляют собой новеллу в формате комикса. Сюжет строится вокруг исследования кибератаки в финансовой сфере.

Как сообщает Министерство образования и науки РТ, школьники при помощи специально разработанных тренажеров узнают об ущербе, который могут нанести вредоносные программы, почему необходимо обновлять операционную систему и приложения. Дети также узнают, что такое фишинговые письма и чем они отличаются от других.

«Уроки цифры» с применением обучающих материалов и тренажеров от «Лаборатории Касперского» проходят в российских школах с 17 января по 6 февраля 2022 года. Как отмечает замдиректора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина, урок затрагивает самые острые темы безопасного поведения в сети.

Задания проекта различаются для учеников младших, средних и старших классов. Подробная информация доступна на сайте проекта урокцифры.рф.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил более 10 млн российских школьников.