Российские школьники смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по программированию

Российские школьники 8 – 11-х классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Учащиеся будут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», – говорится в документе.

Продолжительность обучения составит два года. Его можно будет пройти в формате онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн – на базе региональных образовательных площадок.

Ожидается, что на первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тыс. школьников. В последующие годы их число должно увеличиться до 240 тыс. человек.

В трехлетнем федеральном бюджете на обучение предусмотрено 6,8 млрд рублей. В прошлом году этот проект проходил в пилотном формате, а теперь будет масштабирован на всю страну.