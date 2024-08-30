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СВО 30 августа 2024 08:58

Российские системы ПВО за ночь сбили 18 беспилотников над несколькими регионами

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Сегодня утром российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали несколько украинских беспилотников. Согласно заявлению Минобороны РФ, в общей сложности было перехвачено и уничтожено 18 БПЛА противника.

Основная часть атаки пришлась на Брянскую область, где силами ПВО было ликвидировано 11 беспилотников. Калужская область также подверглась попытке проникновения воздушных целей, однако четыре дрона были своевременно обезврежены.

На территории Крымского полуострова было зафиксировано и нейтрализовано два беспилотных аппарата. Кроме того, один БПЛА был сбит в небе над Белгородской областью.

#спецоперация
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