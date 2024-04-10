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СВО 10 апреля 2024 09:21

Российские системы ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской областью

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В Брянской области были сбиты пять беспилотников вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.

Уточняется, что Украина пыталась совершить террористические атаки в ночь на 10 апреля.

#беспилотники
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