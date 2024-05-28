news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские системы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области
Скопировать ссылку
Около 10:40 по московскому времени силами российской противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористический акт с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа против объектов на территории России, сообщает Минобороны РФ.
Два украинских беспилотника были уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2