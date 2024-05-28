Российские системы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

Около 10:40 по московскому времени силами российской противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористический акт с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа против объектов на территории России, сообщает Минобороны РФ.

Два украинских беспилотника были уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.