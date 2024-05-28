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СВО 28 мая 2024 11:19

Российские системы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

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Около 10:40 по московскому времени силами российской противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористический акт с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа против объектов на территории России, сообщает Минобороны РФ.

Два украинских беспилотника были уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.

#спецоперация на Украине
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