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СВО 21 августа 2024 07:45

Российские системы ПВО ночью уничтожили 45 украинских дронов

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Минувшей ночью системы противовоздушной обороны России успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

По данным Минобороны РФ, было нейтрализовано 45 дронов самолетного типа, пытавшихся проникнуть на территорию страны.

Наибольшее количество БПЛА было обезврежено в Брянской области – 23 единицы. В Подмосковье уничтожили 11 дронов, в Белгородской области – 6, в Калужском регионе – 3, а в Курской области – 2 летательных аппарата.

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#спецоперация
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