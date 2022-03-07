Российские системообразующие организации продолжат получать господдержку

Российские системообразующие организации продолжат получать адресную господдержку, введенную в 2020 году как антикризисная мера.

«Принятое решение — часть комплексного пакета мер, предложенных правительством для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций», — отмечается в телеграм-канале Кабмина РФ.

Среди мер — госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, и субсидии на возмещение затрат. При этом потенциальным участникам не надо проходить стресс-тесты (оценку финансовой устойчивости).

Предприятия могут подать заявки на участие в программе с помощью профильных министерств.