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Экономика
7 марта 2022  16:25

Российские системообразующие организации продолжат получать господдержку

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Российские системообразующие организации продолжат получать адресную господдержку, введенную в 2020 году как антикризисная мера. 

«Принятое решение — часть комплексного пакета мер, предложенных правительством для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций», — отмечается в телеграм-канале Кабмина РФ.

Среди мер — госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, и субсидии на возмещение затрат. При этом потенциальным участникам не надо проходить стресс-тесты (оценку финансовой устойчивости).

Предприятия могут подать заявки на участие в программе с помощью профильных министерств.

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