На главную ТИ-Спорт 30 августа 2025 15:43

Российские синхронистки завоевали золото на юношеском чемпионате мира

Фото: synchrorussia.ru

Сегодня в Греции завершился юношеский турнир чемпионата мира синхронному плаванию.

Российские синхронистки Александра Пищикова и Варвара Барбашова заняли первое место в произвольной программе дуэтов.

Россиянки стали обладательницами золотых медалей, набрав 220,1601 балла. Второе место и серебро взяли японки Кайо Миядзаки и Мари Сакаки (194,5712), а бронза досталась итальянкам — Джулиа Оттонелло и Мартина Пизио (193,1839).

Напомним, на турнире международного значения российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.

Юношеский чемпионат мира проходил в Афинах среди спортсменов от 13 до 15 лет с 26 по 30 августа 2025 года.

#синхронное плавание #бассейн #чемпионат мира
