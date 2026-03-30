news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
30 марта 2026

Российские синхронистки завоевали девять медалей на Кубке мира в Париже

Читайте нас в
Телеграм
Фото: ФВВСР

Сборная России по синхронному плаванию выиграла девять медалей на турнире Кубка мира в Париже (Франция). В данных соревнованиях российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.

На счету россиян пять золотых (в технической и произвольной программах в группах, а также в дуэтах и в микст-дуэте), две серебряных (в технической и произвольной программах в дуэтах) и две бронзовых (сольно в технической и произвольной программах) медали.

Стоит отметить, что это дебютный турнир национальной команды под предводительством семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной.

Кубок мира – 2026 по синхронному плаванию проходил во Франции в Париже с 27 по 29 марта.

#синхронное плавание #кубок мира
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров