Российские синхронистки взяли серебро на этапе Кубка мира в Китае
Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебряные медали на третьем этапе Кубка мира в технической программе дуэтов. Об этом сообщает ТАСС.
Соревнования проходят в китайском городе Сиань.
Россиянки набрали 296,9358 балла. Победу одержали представительницы Китая Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь с результатом 308,2983 балла. Третье место заняли японки Моэ Хига и Томока Сато, получившие 286,2075 балла.
Турнир в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном страны.