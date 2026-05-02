Российские синхронистки выиграли золото на этапе Кубка мира в Китае

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Российские синхронистки выиграли золотые медали в командной произвольной программе на третьем этапе Кубка мира, который проходит в китайском Сиане. Об этом сообщает «ТАСС».

Сборная России, в состав которой вошли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, набрала 260,0196 балла. Второе место заняла команда Китая с результатом 243,9575 балла, третьими стали синхронистки из Италии, получившие 235,7576 балла.

В субботу российские спортсменки Кира Черезова и Валентина Герасимова победили в произвольной программе дуэтов, а второе место в этой дисциплине заняли Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. 1 мая российская сборная также завоевала две серебряные награды: Черезова и Герасимова стали вторыми в технической программе дуэтов, а команда России заняла второе место в технической программе групповых соревнований.

Этап Кубка мира в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом и с гимном страны. Эти соревнования стали для синхронисток из России первыми после того, как Международная федерация плавания сняла ограничения.