Российские синхронистки выиграли первое золото на ЧЕ в Париже

Фото: russwimming.ru

В столице Франции продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В четвертый день разыгрывались медали в синхронном плавании у групп.



Победу одержали российские синхронистки, выступающие в нейтральном статусе – 285,0346 балла. Серебро у сборной Испании – 282,3541 балла, бронзу забирает Италия – 256,1558 балла.



Отметим, что это первая победа для российских спортсменов на этом турнире.



Добавим, чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.