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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 18:16

Российские синхронистки выиграли первое золото на ЧЕ в Париже

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Российские синхронистки выиграли первое золото на ЧЕ в Париже
Фото: russwimming.ru

В столице Франции продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В четвертый день разыгрывались медали в синхронном плавании у групп.

Победу одержали российские синхронистки, выступающие в нейтральном статусе – 285,0346 балла. Серебро у сборной Испании – 282,3541 балла, бронзу забирает Италия – 256,1558 балла.

Отметим, что это первая победа для российских спортсменов на этом турнире.

Добавим, чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.

#синхронное плавание
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