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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
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Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Семь из них перехватили над территорией Курской области, по два – над Белгородской и Брянской областями, еще один – над Крымом, сообщили в ведомстве.
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