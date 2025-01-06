Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Семь из них перехватили над территорией Курской области, по два – над Белгородской и Брянской областями, еще один – над Крымом, сообщили в ведомстве.