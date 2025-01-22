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Происшествия 22 января 2025 09:21

Российские силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников над Россией

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Российские силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, шесть БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области и по одному – над Курской и Воронежской.

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