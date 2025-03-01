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СВО 1 марта 2025 09:43

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

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Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили ведомстве, 21 беспилотник уничтожили над территорией Тверской области, 11 – над территорией Республики Крым, пять – над территорией Брянской области, по три – над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два – над территориями Смоленской и Липецкой областей и один – над территорией Курской области.

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