Российские силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников

Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны.

15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, семь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Тамбовской области и два – над территорией Курской области.