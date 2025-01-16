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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников
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Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны.
15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, семь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Тамбовской области и два – над территорией Курской области.
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