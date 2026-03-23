СВО 23 марта 2026 08:47

Российские силы ПВО за ночь сбили почти 250 беспилотников

За ночь российские силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.

В Выборгском районе Ленинградской области беспилотник при падении повредил опору ЛЭП. По информации губернатора Александра Дрозденко, в Ленобласти за сутки уничтожено свыше 60 БПЛА.

#атака БПЛА
