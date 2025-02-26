Российские силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за ночь сбили и уничтожили 128 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА — над Крымом, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять БПЛА — над акваторией Черного моря, по одному БПЛА — над Брянской и Курской областями», – отметили в ведомстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой повреждена хозпостройка. Предварительно, пострадавших нет.