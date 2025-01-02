Российские силы ПВО сбили самолет Су-27 украинской армии, а также шесть снарядов HIMARS и 97 беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

С начала проведения СВО уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 144 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 137 танков и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 134 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 701 единица специальной военной автомобильной техники.