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Российские силы ПВО сбили самолет Су-27 украинской армии
Российские силы ПВО сбили самолет Су-27 украинской армии, а также шесть снарядов HIMARS и 97 беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
С начала проведения СВО уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 144 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 137 танков и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 134 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 701 единица специальной военной автомобильной техники.
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