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Российские силы ПВО сбили две воздушные цели в акватории над Северным молом в Севастополе
В Севастополе сработала система ПВО, предварительно, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Отмечается, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, продолжается контроль обстановки.
Ранее мы рассказывали, что сегодня дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа в Смоленской области.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что беспилотники сбиты в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района. Информации о пострадавших нет.
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