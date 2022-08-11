Российские силы ПВО отразили украинскую атаку на Энергоград и Запорожскую АЭС

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными беспилотными летательными аппаратами», — написал он.

Чиновник отметил, что огневые артиллерийские позиции ВСУ подавляются контрбатарейным огнем.

Напомним, в ходе спецоперации военные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Также российские войска полностью контролируют крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе — Запорожскую АЭС.