news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 17 мая 2026 19:32

Российские силачи Шамей и Рамазанов установили мировые рекорды в Туле

Читайте нас в
Телеграм
Российские силачи Шамей и Рамазанов установили мировые рекорды в Туле
Фото: www.rfwf.ru

Российский атлет Давид Шамей установил новый рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 кг, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Рекорд посвящен 81-й годовщине Великой Победы.

Паллер отметил, что ранее рекорд в этой категории составлял 146 кг и принадлежал польскому атлету Матеушу Киелишковски.

Кроме того, Рамиль Рамазанов установил рекорд России и мира в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет, подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель весом 120 кг. Ранее в мире в данной категории над головой поднимали гантель весом только 100 кг, добавил Паллер.

Оба рекорда установлены и официально зарегистрированы. Рекорды были установлены в Туле.

#тяжелая атлетика #мировой рекорд #Россия
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

17 мая 2026
Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

17 мая 2026
Новости партнеров