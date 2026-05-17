Российские силачи Шамей и Рамазанов установили мировые рекорды в Туле

Российский атлет Давид Шамей установил новый рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 кг, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Рекорд посвящен 81-й годовщине Великой Победы.

Паллер отметил, что ранее рекорд в этой категории составлял 146 кг и принадлежал польскому атлету Матеушу Киелишковски.

Кроме того, Рамиль Рамазанов установил рекорд России и мира в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет, подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель весом 120 кг. Ранее в мире в данной категории над головой поднимали гантель весом только 100 кг, добавил Паллер.

Оба рекорда установлены и официально зарегистрированы. Рекорды были установлены в Туле.