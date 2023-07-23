Российские саперы заявили, что ВСУ начали применять новые термобарические мины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Такие мины реагируют на движения, устанавливаются они с помощью дронов, рассказал РИА Новости сапер с позывным Рахматулла. Российские военные, по его словам, уже научились им противодействовать.

ВСУ дорабатывают штатные боеприпасы, устанавливая на них улучшенную систему сброса и наконечник, который втыкается в грунт при сбрасывании, пояснил сапер. «На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека. <…> Мы с ним уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное — это внимание и контроль обстановки», – приводит агентство его комментарий.

Для изготовления такого взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Термобарические снаряды распыляют горючее вещество и подрывают полученное газовое облако.

Напомним, помимо этого сообщалось, что ВСУ уже неделю применяют американские кассетные боеприпасы. Так, накануне Минобороны РФ заявило, что в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами пострадали 4 журналиста, скончался журналист Ростислав Журавлев.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае использования Украиной кассетных боеприпасов Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ.