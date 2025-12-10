news_header_top
Российские саночники допущены до Кубка мира в США

Фото: rusluge.ru

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт объявила о допуске россиян на Кубок мира-2025 в США. Также она добавила, что отечественным спортсменам уже одобрили визы. Отметим, российские спортсмены будут участвовать в данных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Хотела бы выразить благодарность всей команде ОКР и лично Михаилу Владимировичу Дегтяреву за работу, которую вы проводите в такое непростое время. Считаю, нам повезло, что Дегтярев занимает пост главы ОКР, так как вы видите ситуацию масштабно и хорошо чувствуете динамику международных процессов. Благодарна за поддержку нашей федерации — в результате мы выиграли дело в CAS. И шесть наших саночников допущены», – сказала Гарт корреспонденту «Матч ТВ».

Второй этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Парк-Сити в США с 12 по 13 декабря 2025 года.

