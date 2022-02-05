Российские самолеты Су-25СМ перебазировались в Беларусь для участия в учениях

В Беларусь перебросили российские штурмовые самолеты Су-25СМ — они примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа <...> завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь», — рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Теперь летчики должны будут изучить предстоящие маршруты и отработать взаимодействие с группой руководства. После самолеты приступят к выполнению задач по предназначению.

Первый этап проверки сил реагирования Союзного государства продлится до 9 февраля. С 10 по 20 февраля будут организованы совместные учения «Союзная решимость — 2022».