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Политика
5 февраля 2022  13:30

Российские самолеты Су-25СМ перебазировались в Беларусь для участия в учениях

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В Беларусь перебросили российские штурмовые самолеты Су-25СМ — они примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа <...> завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь», — рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ. 

Теперь летчики должны будут изучить предстоящие маршруты и отработать взаимодействие с группой руководства. После самолеты приступят к выполнению задач по предназначению. 

Первый этап проверки сил реагирования Союзного государства продлится до 9 февраля. С 10 по 20 февраля будут организованы совместные учения «Союзная решимость — 2022».

#военные учения
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