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Российские самолеты пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии из-за грозы
Три российских самолета сегодня вошли в воздушное пространство Финляндии и Эстонии. Это стало вынужденным решением на фоне непогоды и грозы, сообщила в своем телеграм-канале «Росавиация».
Самолеты принадлежат авиакомпаниям «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер». Некоторые из них летели в Калининград, некоторые – из него.
Аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии связались с Единой системой организации воздушного движения России и помогли самолетам осуществить безопасное движение.
В Росавиации поблагодарили за помощь, отметив, что Россия тоже готова обеспечивать безопасное воздушное движение зарубежных самолетов в своем воздушном пространстве при необходимости, «руководствуясь принципами взаимопомощи».
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