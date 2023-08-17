Российские самолеты пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии из-за грозы

Три российских самолета сегодня вошли в воздушное пространство Финляндии и Эстонии. Это стало вынужденным решением на фоне непогоды и грозы, сообщила в своем телеграм-канале «Росавиация».

Самолеты принадлежат авиакомпаниям «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер». Некоторые из них летели в Калининград, некоторые – из него.

Аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии связались с Единой системой организации воздушного движения России и помогли самолетам осуществить безопасное движение.

В Росавиации поблагодарили за помощь, отметив, что Россия тоже готова обеспечивать безопасное воздушное движение зарубежных самолетов в своем воздушном пространстве при необходимости, «руководствуясь принципами взаимопомощи».