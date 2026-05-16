Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

В финале в весовой категории до 50 кг Маргарита Барнева победила белоруску Анфису Капаеву. В категории до 59 кг Яна Джумаева одолела представительницу Болгарии Иву Иванову. В весе до 72 кг сильнейшей стала Анастасия Филиппович, победившая грузинку Нино Оделашвили. Серебряную медаль завоевала Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг), уступив в финале белоруске Марии Кондратьевой.

У мужчин в боевом самбо золото взял Валерий Ергалов (58 кг), одолевший в финале грузина Мирзу Цихелашвили. Имамшамиль Гусенов (71 кг) победил армянина Арсена Аведисяна. В категории свыше 98 кг первое место занял Савелий Солдатенков, победивший Егора Леонова из Украины. Серебро досталось Кириллу Харькову (до 88 кг), проигравшему в финале украинцу Петру Давыденко.

В спортивном самбо россиянин Рамазан Цику (до 64 кг) завоевал серебро, уступив грузину Авто Мукбанияни. Бронзу получили Рамед Гукев (79 кг) и Сергей Кузнецов (98 кг).

Чемпионат Европы по самбо проходит 16–17 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.