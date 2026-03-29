Российские саблистки одержали вверх над американками в финале Кубка Мира
Российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Ташкенте, сообщает РИА Новости.
Участниками российской команды стали Яна Егорян, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова и Милена Сергеева. В финале они одолели американок со счетом 45:32. Третье место принадлежит Японии.
Этап в Ташкенте завершился в воскресенье. Международная федерация фехтования (FIE) допускает российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.