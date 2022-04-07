Российские рестораторы договариваются о поставках фруктов и вина из Узбекистана

Российские рестораторы заинтересованы в поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана. Об этом со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров РФ Игоря Бухарова сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что продукты из Узбекистана, как правило, поставляются на рынки, а не напрямую рестораторам. Вопрос налаживания такого взаимодействия поднимался на встрече с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.

«Нас интересуют овощи, фрукты, орехи. В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт», — заметил Бухаров.

По его словам, в мае состоится мероприятие с участием поставщиков и закупщиков из России, куда пригласят и отечественных рестораторов. «Туда мы пригласим рестораторов, чтобы они могли все попробовать и заключить договоры напрямую», — добавил специалист.