Российские регионы получат право вводить курортный сбор – поручение Путина

Регионам России предоставят право устанавливать курортный сбор. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Правительству Президент поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, который установят право органов госвласти самостоятельно принимать решение о вводе курортного сбора. Ориентироваться при этом они должны на опыт таких регионов, как Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Изменить законодательство Кабмин должен до 15 декабря.

С предложением ввести курортный сбор на постоянной основе к Путину на совещании обратился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, уже сейчас регион получает ежегодно по 100 млн рублей за счет этого механизма, направляя эти средства на туристическую инфраструктуру.

Впервые эксперимент по курортному сбору в России запустили в 2018 году. В прошлом году к нему подключился Санкт-Петербург.