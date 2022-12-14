Российские разведчики разбили группу бойцов ВСУ, выдавших себя светом фонариков

Российские разведчики обнаружили и нанесли удар по группе бойцов ВСУ на Купянском направлении, выдавших себя ночью светом фонариков. Об этом со ссылкой на командира группы спецназа Западного военного округа сообщает РИА Новости.

Военные рассказали, что противник, пользуясь спокойной обстановкой, перемещает технику, а по ночам «наглеет», включая фонари. ВС России ведут наблюдение в любую погоду, поэтому координаты обнаруживших себя частей и техники сразу же передаются артиллеристам. Сами бойцы тоже наносят по ним удары из различных видов оружия.

«Сегодня утром наши „друзья“ по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — рассказал корреспонденту издания один из военных.

После этого по расположению противника был нанесен удар из автоматических станковых гранатометов (АГС). Бойцы ВСУ понесли потери, оставшиеся в живых спаслись бегством.