Российские разработчики создали систему для поиска раненых солдат на поле боя

Разработчики из Новосибирска представили на прошедшем проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» поисковую систему, которая может находить раненых солдат на поле боя при помощи маячка. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Эту систему можно использовать в гражданской сфере для поиска потерявшихся БПЛА», – уточнили в НТИ.

Отмечается, что действия системы враг не может засечь – маяк слышит запрос поискового прибора по внутреннему радиоканалу и коротко на него отвечает. Поиск раненого солдата по маячку проводится специальным прибором с направленной антенной. При обстрелах поиск можно продолжать при помощи беспилотника: для этого на аппарат крепятся два устройства по 16 и 10 граммов – ретранслятор поискового прибора и маяк для самого БПЛА, если его потеряют.

В гражданской среде подобные маячки помогут найти и потерявшийся БПЛА. В НТИ отметили, что уже были проведены испытания в лесу, в ближайшее время систему будут испытывать на полигоне.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» проходил в конце июля – начале августа. Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанская команда, собранная по указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова из школьников и студентов, завоевала почти 30 медалей на национальных соревнованиях по беспилотной авиации, а 14-летний Булат Нургалиев из Казани взял 12 наград и стал самым юным оператором беспилотников.

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