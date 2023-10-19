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Российские ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области
Сила противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Сегодня в 10.10 подразделение ПВО уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», – указал он.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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