Российские ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области

Сила противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня в 10.10 подразделение ПВО уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», – указал он.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.