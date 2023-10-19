news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 19 октября 2023 10:42

Российские ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области

Скопировать ссылку

Сила противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня в 10.10 подразделение ПВО уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», – указал он.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100