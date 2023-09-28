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Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
ВСУ предприняли попытку атаки Брянской области с помощью БПЛА, летательный аппарат самолетного типа подавлен силами ПВО на подлете к Брянску. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», – указано в Telegram-канале ведомства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что дрон подавлен на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет.
В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
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