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Происшествия 28 сентября 2023 08:48

Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

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ВСУ предприняли попытку атаки Брянской области с помощью БПЛА, летательный аппарат самолетного типа подавлен силами ПВО на подлете к Брянску. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», – указано в Telegram-канале ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что дрон подавлен на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет.

В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

#спецоперация на Украине
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