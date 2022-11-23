Российские ПВО сбили за сутки пять беспилотников в Черном море

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, на донецком направлении подразделения российских войск продолжили наступательные действия. Уничтожено 60 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин ВСУ.

На южно-донецком направлении была отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы у населенного пункта Павловка. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам противника.

Около Новодаровки Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки на данном направлении противник потерял более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа.

На купянском направлении огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ около Новоселовского ЛНР. Потери противника составили более 30 единиц живой силы, 2 авто и один миномет.

На красно-лиманском направлении упреждающим огневым поражением была сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки ЛНР. Уничтожено до 20 военнослужащих, 3 минометных расчета и 2 автомобиля.

В районе Николаевки (ДНР) уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, у Вольнянска (Запорожская область) и Червонопоповки (ЛНР) — два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.