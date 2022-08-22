Российские ПВО сбили восемь снарядов HIMARS вблизи Каховки Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе 8 реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области. Также сбиты 5 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в ДНР и Чкалово в Херсонской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве также рассказали об уничтожении радиолокационной станции наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи населенного пункта Рогань, пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и американского радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы в Херсонской области.

24 февраля Президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь киевскому режиму.