Российские ПВО сбили украинский дрон в Брянской области

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в публикации.

Напомним, что минувшей ночью российские ПВО также уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области.

В результате никто не пострадал. Информации о разрушениях нет.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.