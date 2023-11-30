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Российские ПВО сбили украинский дрон в Брянской области
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в публикации.
Напомним, что минувшей ночью российские ПВО также уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области.
В результате никто не пострадал. Информации о разрушениях нет.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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