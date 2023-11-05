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Российские ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
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Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В свою очередь губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что беспилотник самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.
«Оперативные службы работают на месте», – отметил он.
Губернатор поблагодарил российские силы ПВО за работу.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
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