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Российские ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Сегодня пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку беспилотниками по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Сегодня около 11.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня приграничный город Рыльск Курской области обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. По его словам, в результате обстрела повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, в настоящее время на месте работают саперы.
В результате происшествия пострадала местная жительница: она получила осколочные ранения средней тяжести, доставлена в Рыльскую ЦРБ.
«Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», – пишет губернатор.
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