Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Северной Осетией

Сегодня утром, примерно в 08:40 по московскому времени, российские системы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки на территорию страны, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военных, был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный с территории Украины.

Дрон был сбит над Республикой Северная Осетия–Алания, не достигнув предполагаемых целей.