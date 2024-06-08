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Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Северной Осетией
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Сегодня утром, примерно в 08:40 по московскому времени, российские системы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки на территорию страны, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военных, был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный с территории Украины.
Дрон был сбит над Республикой Северная Осетия–Алания, не достигнув предполагаемых целей.
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