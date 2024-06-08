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СВО 8 июня 2024 09:22

Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Северной Осетией

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Сегодня утром, примерно в 08:40 по московскому времени, российские системы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки на территорию страны, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военных, был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный с территории Украины.

Дрон был сбит над Республикой Северная Осетия–Алания, не достигнув предполагаемых целей.

#спецоперация на Украине
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