Российские ПВО сбили украинские беспилотники в Краснодаре и Смоленской области

Сегодня дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Так, около 08.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края. Позднее украинский дрон уничтожен над территорией Смоленской области.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.