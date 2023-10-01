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Российские ПВО сбили украинские беспилотники в Краснодаре и Смоленской области
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Сегодня дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
Так, около 08.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края. Позднее украинский дрон уничтожен над территорией Смоленской области.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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