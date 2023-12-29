news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 29 декабря 2023 15:41

Российские ПВО сбили три украинские ракеты HARM над Белгородской областью

Скопировать ссылку

Сегодня, 29 декабря, при помощи систем противовоздушной обороны, РФ удалось пресечь очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории России, сообщили в Минобороны.

Дежурные средства ПВО сбили в Белгородской области три украинские противорадиолокационные ракеты HARM, произведенные в США.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100