Российские ПВО сбили три украинские ракеты HARM над Белгородской областью

Сегодня, 29 декабря, при помощи систем противовоздушной обороны, РФ удалось пресечь очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории России, сообщили в Минобороны.

Дежурные средства ПВО сбили в Белгородской области три украинские противорадиолокационные ракеты HARM, произведенные в США.