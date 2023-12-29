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Российские ПВО сбили три украинские ракеты HARM над Белгородской областью
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Сегодня, 29 декабря, при помощи систем противовоздушной обороны, РФ удалось пресечь очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории России, сообщили в Минобороны.
Дежурные средства ПВО сбили в Белгородской области три украинские противорадиолокационные ракеты HARM, произведенные в США.
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