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СВО 20 мая 2024 18:54

Российские ПВО сбили шесть беспилотников в Белгородской области

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Сегодня вечером ВСУ вновь попытались совершить теракт на территории РФ с применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В результате дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА самолетного типа в небе над Белгородской областью.

#беспилотник
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