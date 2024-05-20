Российские ПВО сбили шесть беспилотников в Белгородской области

Сегодня вечером ВСУ вновь попытались совершить теракт на территории РФ с применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В результате дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА самолетного типа в небе над Белгородской областью.