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Российские ПВО сбили очередной украинский беспилотник в Белгородской области
Сегодня дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.
В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит над селом Ближнее.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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