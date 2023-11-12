Российские ПВО сбили очередной украинский беспилотник в Белгородской области

Сегодня дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.

В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит над селом Ближнее.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.