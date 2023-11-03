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Российские ПВО сбили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Около 07.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в Telegram-канале ведомства.
В результате беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Накануне мы сообщали, что российские ПВО в районе Энергодара Запорожской области перехватили девять украинских БПЛА.
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