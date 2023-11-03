Российские ПВО сбили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Около 07.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в Telegram-канале ведомства.

В результате беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Накануне мы сообщали, что российские ПВО в районе Энергодара Запорожской области перехватили девять украинских БПЛА.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.