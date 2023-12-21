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Руc Тат
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СВО 21 декабря 2023 22:13

Российские ПВО сбили летевшую к Крымскому мосту американскую ракету ATACMS

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила американскую ракету ATACMS, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) в сторону Крымского моста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», – отметил губернатор.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что ВСУ обстреляли село Сопычи в Брянской области. Ранения получил мирный житель.

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#спецоперация на Украине
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