Российские ПВО сбили летевшую к Крымскому мосту американскую ракету ATACMS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила американскую ракету ATACMS, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) в сторону Крымского моста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», – отметил губернатор.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что ВСУ обстреляли село Сопычи в Брянской области. Ранения получил мирный житель.