Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские ПВО сбили летевшую к Крымскому мосту американскую ракету ATACMS
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила американскую ракету ATACMS, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) в сторону Крымского моста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», – отметил губернатор.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что ВСУ обстреляли село Сопычи в Брянской области. Ранения получил мирный житель.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»